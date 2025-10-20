in giro per il quartiere Lubiana con la droga nel bed and breakfast aveva un etto di cocaina | arrestato 18enne
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno arrestato un 18enne straniero che, all’esito degli accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di oltre un etto di “cocaina”. I militari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
