In giro per il Lubiana con la droga nel bed and breakfast aveva un etto di cocaina | arrestato 18enne
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno arrestato un 18enne straniero che, all’esito degli accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di oltre un etto di “cocaina”. I militari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'immagine del campo di Serie C che fa il giro del web. E i tifosi Juve ricordano il Galatasaray - facebook.com Vai su Facebook
Giro di prostituzione a Roma, ai clienti venduta anche droga - Droga venduta ai clienti che ne facevano richiesta, bonifici istantanei per il pagamento delle prestazioni sessuali e una centrale operativa attiva 24 ore che curava ogni fase dell'attività di ... Lo riporta ansa.it