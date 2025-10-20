A chiunque è successo di trattenere le lacrime in pubblico. In metro, camminando per strada, nei bagni dell’ufficio dopo una brutta giornata. È quasi istintivo nascondersi, perché piangere davanti agli altri significa esporsi, mostrarsi vulnerabili e quindi deboli. Eppure, in Giappone, sono nati dei luoghi specifici per permettere alle persone di dare sfogo liberamente a stress, tristezza, malinconia e rabbia: i Crying Café. Luoghi intimi e protetti in cui chiunque può lasciarsi andare, consapevole che anche gli altri sono lì per lo stesso motivo. Una piccola rivoluzione sociale ed emotiva che trasforma il pianto in un gesto collettivo e liberatorio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In Giappone nascono bar e stanze d’hotel per sfogare stress e tristezza senza giudizio