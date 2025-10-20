In Giappone è record di attacchi fatali di orso | dall'inizio dell'anno 7 persone hanno perso la vita
In Giappone è record di attacchi di orso: 7 morti e oltre 100 feriti nel 2025. A Hokkaido la popolazione di orsi bruni continua a crescere e i plantigradi si avvicinano sempre più spesso alle città per scarsità di cibo e per lo spopolamento delle zone rurali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Video. Il Giappone intensifica le misure di sicurezza contro gli attacchi degli orsi - In risposta agli attacchi di orsi in tutto il Giappone, la polizia e i cacciatori locali nella prefettura di Tochigi hanno tenuto un'esercitazione per simulare un'operazione di dissuasione degli orsi. Riporta it.euronews.com