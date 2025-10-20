In fiamme il motocarro di un fruttivendolo | le telecamere riprendono un individuo sospetto

NARDÓ - Un Ape Piaggio Poker, intestato a un 85enne neretino ma in uso al figlio fruttivendolo di 46 anni, è stato colpito dalle fiamme questa notte, intorno alle 2, in via Balilla, a Nardó e l’ipotesi più accreditata è quella dolosa. Le videocamere di sorveglianza presenti in zona hanno infatti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

