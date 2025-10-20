In Erasmus nel Mediterraneo? La scommessa dell’Ue dopo la tregua a Gaza | Così la pace la costruiranno i ragazzi
Una settimana dopo la firma dell’accordo per un «nuovo Medio Oriente» a Sharm el-Sheikh, tutto pare maledettamente complicato: il cessate il fuoco a Gaza viene violato a ore alterne, con accuse incrociate tra Israele e Hamas; la popolazione palestinese sollevata dallo stop alle bombe e l’ingresso di aiuti resta alla mercé degli scontri tra milizie; senza il loro disarmo, svolta nel governo e ricostruzione della Striscia restano una chimera; e in Cisgiordania non si placano le violenze. L’Unione europea osserva preoccupata. Ma negli stessi giorni prova ad allargare la visuale – di tempo e di spazio – lanciando un nuovo “ Patto per il Mediterraneo “. 🔗 Leggi su Open.online
In Erasmus nel Mediterraneo? La scommessa dell’Ue dopo la tregua a Gaza: «Così la pace la costruiranno i ragazzi» - L'idea di una "Università del Mediterraneo" per far crescere corsi ad hoc e scambi di studenti: «Se il piano Trump funziona negli atenei cambierà il clima», spiega a Open Stefano Sannino (Commissione ... Riporta msn.com
