In cosa è brava… Enzo Iacchetti furia contro Giorgia Meloni Fiume in piena in diretta tv

Enzo Iacchetti torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la sua storica conduzione di “Striscia la Notizia”. Il comico lombardo, volto amatissimo della televisione italiana, negli ultimi mesi ha scelto di lasciare il ruolo di ironico mattatore per diventare una voce apertamente critica, tanto sui temi politici quanto su quelli sociali. Dopo anni di battaglie ambientaliste e civiche – basti pensare al suo impegno pro-Pal e alle campagne di sensibilizzazione sul rispetto degli animali – Iacchetti è approdato in un territorio più divisivo: quello del confronto diretto con l’attuale governo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it