Il treno ad alta velocità di nuova generazione della Cina, il CR450, attualmente in fase di test operativo sulla ferrovia ad alta velocità Shanghai-Chongqing-Chengdu, è pronto a stabilire nuovi parametri di riferimento a livello mondiale per le prestazioni dell'alta velocità. Lanciato nel 2021 come uno dei 102 progetti nazionali chiave del 14° Piano quinquennale cinese (2021-2025), il prototipo CR450 è uscito dalla linea di produzione alla fine dello scorso anno e ha già infranto diversi record mondiali. Durante le recenti prove, un singolo treno CR450 ha raggiunto una velocità massima di 453 chilometri all'ora, mentre due treni che si incrociavano hanno raggiunto l'incredibile velocità relativa combinata di 896 kmh, la più alta mai registrata per l'alta velocità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - In Cina testato il nuovo treno ad alta velocità