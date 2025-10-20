In Cina testato il nuovo treno ad alta velocità
Il treno ad alta velocità di nuova generazione della Cina, il CR450, attualmente in fase di test operativo sulla ferrovia ad alta velocità Shanghai-Chongqing-Chengdu, è pronto a stabilire nuovi parametri di riferimento a livello mondiale per le prestazioni dell'alta velocità. Lanciato nel 2021 come uno dei 102 progetti nazionali chiave del 14° Piano quinquennale cinese (2021-2025), il prototipo CR450 è uscito dalla linea di produzione alla fine dello scorso anno e ha già infranto diversi record mondiali. Durante le recenti prove, un singolo treno CR450 ha raggiunto una velocità massima di 453 chilometri all'ora, mentre due treni che si incrociavano hanno raggiunto l'incredibile velocità relativa combinata di 896 kmh, la più alta mai registrata per l'alta velocità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Made in Cina! Muxi presenta la GPU general-purpose Xiyun C600 Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/made-in-cina-muxi-presenta-la-gpu-general-purpose-xiyun-c600/ Muxi Integrated Circuit (Nanjing) Co., Ltd. ha presentato ufficialmente Xi - facebook.com Vai su Facebook
La #cinese #eHang ha svelato, e testato in volo, un nuovo velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) completamente autonomo. Il nuovo VT35 è capace di percorrere fino a 200 km con una singola carica https://vaielettrico.it/ehang-vt35-taxi-vol - X Vai su X
Home Viaggi Weekend Mare Montagna Italia Europa Mondo On the Road Meteo neve - L'altezza complessiva è stata ridotta di 20 centimetri e l'uso estensivo di materiali leggeri avanzati ha ridotto il peso di 50 tonnellate ... Secondo tgcom24.mediaset.it
Il treno Maglev supera i 600 km/h: così la levitazione magnetica proietta la Cina nel futuro - La Cina ha svelato il suo nuovo gioiello tecnologico: un treno a levitazione magnetica capace di raggiungere i 600 chilometri orari. Lo riporta ilmessaggero.it
La Cina testa il treno più veloce del mondo. E sfida il Giappone - È il nuovo gioiello della tecnologia cinese: un treno a levitazione magnetica (maglev), capace di viaggiare a una velocità ... Da avvenire.it