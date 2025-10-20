In Cile usano il Var per sensibilizzare sul tumore al seno – Il video

In Cile per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ importanza della mammografia nell’individuazione del tumore al seno, il più diffuso al mondo, la pay tv TNT Sports e la Fondazione “Chile sin cancer” hanno fatto squadra con una campagna trasmessa negli stadi durante le partite di calcio. Gli spettatori raccolti sugli spalti hanno potuto vedere sui maxischermi il contenuto proiettato sul piccolo schermo di assistenza arbitrale. Non un replay della partita, bensì messaggi di sensibilizzazione su quanto poco sia necessario per prevenire il rischio di una patologia tanto grave quanto diffusa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TNT Sports Chile (@tntsportscl) L’iniziativa negli stadi. 🔗 Leggi su Open.online