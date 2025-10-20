In casa centinaia di dvd e libri rubati nelle biblioteche del Bresciano | arrestato 41enne di Castrezzato

Rovato (Brescia) – Un "topo da biblioteca" è stato colto in flagrante ed è finito in manette a Rovato. È poi stato scoperto che si tratta di un ladro seriale, che ha rubato in tante biblioteche del territorio. "Era da qualche tempo che dagli scaffali della biblioteca comunale venivano registrati ammanchi di libri e dvd alcuni dei quali in copia unica e di valore collezionistico ha commentato l'assessore alla sicurezza Pieritalo Bosio dai suoi spazi social -. Il responsabile della biblioteca comunale ha così tenuto d'occhio i propri utenti per qualche tempo circoscrivendo il possibile periodo di ammanco dei libri ed aiutando così la polizia locale ad indirizzare i propri sospetti su alcune persone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In casa centinaia di dvd e libri rubati nelle biblioteche del Bresciano: arrestato 41enne di Castrezzato

