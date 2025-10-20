In campionato comanda il Milan | la doppietta di Leao manda ko Pioli Ma è rabbia Fiorentina

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie ad una doppietta di un ritrovato Rafael Leao, il Milan di Massimiliano Allegri rimonta e batte per 2-1 la Fiorentina di Stefano Pioli a 'San Siro' e conquista il primato solitario nella classifica di Serie A con 16 punti dopo 7 giornate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

in campionato comanda il milan la doppietta di leao manda ko pioli ma 232 rabbia fiorentina

© Pianetamilan.it - In campionato comanda il Milan: la doppietta di Leao manda ko Pioli. Ma è rabbia Fiorentina

Leggi anche questi approfondimenti

campionato comanda milan doppiettaMilan da solo in vetta alla classifica, QS in apertura: "Leao è tornato, comanda Max" - "Leao è tornato, comanda Max" scrive il QS in apertura quest'oggi dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina che vale la vetta. Da tuttomercatoweb.com

campionato comanda milan doppiettaPagelle di Milan-Fiorentina 2-1: Gosens accende Leao. La doppietta del portoghese porta in cima Max Allegri - 1 pagelle e top e flop del match: Gosens illude Pioli ma a riportarlo sulla terra ci pensa la sua creatura Rafa Leao. Segnala sport.virgilio.it

campionato comanda milan doppiettaLe pagelle di Milan-Fiorentina 2-1: e alla fine torna Rafa Leao (7.5), ma che ingenuità di Parisi (5) - Una doppietta del portoghese, per la prima volta titolare in questa stagione in campionato, permette ai rossoneri di essere la nuova capolista della ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Campionato Comanda Milan Doppietta