' In bici tra Valli e Delizie' nasce il nuovo percorso cicloturistico | tappe prezzi e date

Nasce un nuovo modo per scoprire il cuore verde e rinascimentale del Ferrarese, unendo la meraviglia dell’arte con la quiete della natura, la storia millenaria con il silenzio dei canali e delle campagne bonificate. Si chiama ‘In bici tra Valli e Delizie’ ed è il nuovo itinerario cicloturistico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

