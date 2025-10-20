In arrivo 20mila infermieri Schillaci | Le Regioni si muovano
Tempo di lettura: 3 minuti “ Gli infermieri sono al centro della manovra: ne verranno assunti 20mila in più rispetto al turnover naturale”. Non quindi 6.300, come era stato annunciato in conferenza stampa a Palazzo Chigi con l’approvazione della manovra. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della cerimonia al ministero della Salute di consegna dell’onorificenza infermieristica internazionale, Florence Nightingale Medal, risponde alle polemiche sull’impatto della manovra chiamando direttamente in causa le Regioni per le loro responsabilità dirette nella gestione del personale e quindi sulla possibilità di assumere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
