In 2mila alla fiaccolata per Pamela Genini presente anche la madre | Basta tutto questo dolore

Circa 2mila persone in marcia e, poi, attorno alla panchina rossa a due passi da casa di Pamela, in via Iglesias, lì dove è stata brutalmente uccisa con oltre 30 coltellate. Si è tenuta nel pomeriggio di domenica 19 ottobre la fiaccolata in memoria della giovane donna, organizzata dagli abitanti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

