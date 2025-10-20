In 2mila alla fiaccolata per Pamela Genini presente anche la madre | Basta tutto questo dolore
Circa 2mila persone in marcia e, poi, attorno alla panchina rossa a due passi da casa di Pamela, in via Iglesias, lì dove è stata brutalmente uccisa con oltre 30 coltellate. Si è tenuta nel pomeriggio di domenica 19 ottobre la fiaccolata in memoria della giovane donna, organizzata dagli abitanti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
