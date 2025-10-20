In 200 in piazza dopo il pestaggio | Neo fascisti si nascondono dietro al tifo sportivo per diffondere odio
Dopo il pestaggio in corte Mazzini denunciato da un 30enne di origini albanesi da parte di “un gruppo di 40 giovani neo fascisti”, lunedì nel tardo pomeriggio circa 200 persone si sono ritrovate in Piazza della Libertà “per ribadire che Cesena è antifascista e antirazzista”. E' stato sottolineato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
