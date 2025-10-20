Fano, 20 ottobre 2025 – Fano si è svegliata ieri mattina immersa in un mare rosa, con le vie del centro e del mare attraversate da centinaia di persone sorridenti, unite da un unico messaggio: quello della prevenzione e della solidarietà. Oltre 1300 partecipanti hanno preso parte alla Camminata in Rosa, cuore dell’Ottobre in Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. I foulard rosa, simbolo della giornata, sono andati esauriti in pochi minuti, ma la voglia di esserci è andata ben oltre i numeri. L’evento, promosso dal Comune e organizzato dal PariCentro, è stato coordinato dalla referente Alessandra Olivi, che ha curato ogni dettaglio quella che è stata una grande festa di comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In 1.300 alla camminata in rosa, per dire sì alla vita