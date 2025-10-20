Impruneta | scoperta discarica abusiva una denuncia
A seguito di una segnalazione, i militari hanno rinvenuto nel sito materiale derivato da ristrutturazioni edilizie oltre a scarti pericolosi: lana di roccia, guaina bituminosa, secchi di vernice, sacchetti di malta e calcestruzzo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
