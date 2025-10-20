Imprevisto durante liposuzione in Turchia | Milena Mancini muore in ospedale dopo 20 giorni di agonia

La 56enne Milena Mancini, imprenditrice di Isola del Liri , è deceduta nelle scorse ore in un ospedale di Istanbul dove era stata ricoverata a causa di una improvvisa complicanza durante un intervento estetico di liposuzione in una clinica turca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Sinner e l'imprevisto durante l'intervista dopo la vittoria su Tsitipas: un ragazzo gli chiede la giacca ma poi arriva la security e... - facebook.com Vai su Facebook

Milena Mancini morta dopo una liposuzione in Turchia: l'imprenditrice di Frosinone aveva 50 anni. Era madre di due figlie - È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi: Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni era stata ... Scrive msn.com

Milena Mancini, un imprevisto durante un intervento a Istanbul interrompe la sua storia a 50 anni - Milena Mancini, nota imprenditrice di Isola del Liri, si è spenta a 50 anni a seguito di un imprevisto durante un intervento di liposuzione a Istanbul, lasciando due figlie e un grande vuoto nella com ... Riporta news.fidelityhouse.eu

Milena Mancini morta dopo una liposuzione in Turchia: l'imprenditrice di Frosinone aveva 50 anni - È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi: Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni era stata ... Secondo ilmessaggero.it