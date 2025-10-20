Imprese Vallifuoco Brand journalism festival | Serve un nuovo patto con media e istituzioni

Roma, 20 ott. (AdnkronosLabitalia) - “Il Brand Journalism Festival non è solo un evento per addetti ai lavori, ma un evento di scopo e di missione. Nasce per fotografare un'istanza del Paese che oggi è di primaria importanza: il superamento della polarizzazione tra informazione e comunicazione d'impresa. In un ecosistema sempre più liquido e frammentato, vogliamo mettere al centro i giovani, i loro linguaggi e il modo in cui raccolgono i contenuti, costruendo un dialogo tra giornalisti, comunicatori aziendali e new media”. Lo ha dichiarato Ilario Vallifuoco, ideatore del Brand Journalism Festival 2025, presentato alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

