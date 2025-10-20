Imprese Vacarini Unipol | Diventino media company per dialogare con nuove generazioni

Roma, 20 ott. (AdnkronosLabitalia) - “Le aziende non possono più permettersi di comunicare solo in modo tradizionale: oggi è indispensabile utilizzare tutti i nuovi strumenti messi a disposizione dai social media e costruire una vera e propria media company. Solo così riusciremo a raggiungere i nostri clienti e, soprattutto, le nuove generazioni”. Sostiene Fernando Vacarini, responsabile media relations, corporate reputation and digital PR Gruppo Unipol, intervenuto alla presentazione, presso a Camera dei Deputati, del Brand journalism festival 2025, evento promosso da Social Reporters e in programma l'11 novembre al Talent Garden di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

