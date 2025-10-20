Imprese nuovo balzo | la crescita è trainata da Campania e Sicilia

La cultura d?impresa è sempre più Made in Sud. Perché, se il sistema imprenditoriale italiano mostra un rafforzamento della sua vitalità nel trimestre estivo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Imprese, nuovo balzo: la crescita è trainata da Campania e Sicilia

Imprese, nuovo balzo la crescita è trainata da Campania e Sicilia - Perché, se il sistema imprenditoriale italiano mostra un rafforzamento della sua vitalità nel trimestre ... Lo riporta ilmattino.it

Dove sono nate più nuove imprese in Italia nel 2025: la classifica di Regioni e Province - Grazie a all’analisi Movimprese di Unioncamere e InfoCamere, sappiamo oggi quali sono le Regioni dove sono nate più nuove imprese in Italia nel terzo trimestre 2025. ticonsiglio.com scrive

Imprese, terzo trimestre vivace: 17mila attività in più - Trimestre estivo positivo per il sistema imprenditoriale italiano che mostra un rafforzamento della sua vitalità. Riporta msn.com