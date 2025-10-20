Imprese Marino Commissione europea | Comunicare oggi significa capire il pubblico

(Adnkronos) – “La comunicazione evolve seguendo un ecosistema in continua mutazione. Per essere davvero efficaci è necessario comprendere il pubblico e conoscere gli strumenti più adatti per raggiungerlo. Come istituzione, stiamo lavorando da tempo in questa direzione, e iniziative come il Brand journalism festival ci aiutano ad avvicinarci a una realtà complessa e in costante . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

SAN MARINO | UN PASSAGGIO STORICO PER IL SISTEMA ECONOMICO SAMMARINESE Dal 1° ottobre 2025 l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio (ASE-CC) è pienamente operativa nella gestione del Registro delle Imprese, nel - facebook.com Vai su Facebook

Imprese, Marino (Commissione europea): "Comunicare oggi significa capire il pubblico" - Per essere davvero efficaci è necessario comprendere il pubblico e conoscere gli strumenti più adatti per raggiunge ... Riporta msn.com

La Commissione europea vuole frenare alcuni progetti climatici per aiutare le imprese - Il 26 febbraio la Commissione europea ha proposto di frenare alcuni dei suoi progetti climatici per aiutare le imprese ad affrontare la concorrenza degli Stati Uniti e della Cina. Come scrive internazionale.it

Imprese, cultura e sicurezza: la Ue investe 42 miliardi nel Patto per il Mediterraneo - Non tutti sanno che negli ultimi 5 anni gli scambi commerciali tra l’Unione europea e il resto del Mediterraneo sono aumentati di oltre il 60%. Secondo ilmattino.it