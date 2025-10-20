Roma, 20 ott. (AdnkronosLabitalia) - Il sistema imprenditoriale italiano mostra un rafforzamento della sua vitalità nel trimestre estivo 2025. Tra luglio e settembre, il Registro delle imprese delle Camere di Commercio – in base all'analisi trimestrale Movimprese condotta da Unioncamere e InfoCamere – ha registrato un saldo positivo di 16.920 attività economiche, risultato della differenza fra 61.257 nuove iscrizioni e 44.337 cessazioni di attività esistenti. Al saldo corrisponde un tasso di crescita nazionale dello 0,29%, in aumento rispetto allo 0,26% registrato nello stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, in terzo trimestre +17mila attività: spinta dalle società capitali e dai settori ad alta specializzazione