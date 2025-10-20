Impresa del Buscherini - Beach Tennis Talent | campione d’Italia di serie C e promozione in B

Impresa storica per la Polisportiva Buscherini, che conquista la promozione in Serie B, laureandosi campione d’Italia a squadre di Serie C di beach tennis, coronando un week end fantastico. La squadra forlivese ha dominato il campionato con prestazioni di alto livello, mostrando grande. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

