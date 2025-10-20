Imprenditrice muore dopo una liposuzione a Istanbul errore fatale durante l' intervento Chi era Milena Mancini
Agente immobiliare, Milena Mancini è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Milena Mancini muore dopo liposuzione a Istanbul: l'imprenditrice di Isola Liri aveva 56 anni
