Impatto violento all’incrocio in due all' ospedale

Trentotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata decisamente travagliata quella che si è vissuta oggi, lunedì 20 ottobre, a Mori. Più precisamente nell’incrocio tra via Roma e via Dante, dove si è verificato uno schianto tra un’auto e una moto, con due persone che hanno necessitato del ricovero in ospedale.Dinamica da chiarireL’esatta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

impatto violento all8217incrocio dueIncidente a Portici, scontro tra due auto: nell'impatto abbattuto un palo della luce - Ancora un violento incidente stradale in via Libertà, a Portici, dove due auto si sono scontrate ad alta velocità. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Impatto Violento All8217incrocio Due