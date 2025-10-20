Impatto violento all’incrocio in due all' ospedale
Mattinata decisamente travagliata quella che si è vissuta oggi, lunedì 20 ottobre, a Mori. Più precisamente nell’incrocio tra via Roma e via Dante, dove si è verificato uno schianto tra un’auto e una moto, con due persone che hanno necessitato del ricovero in ospedale.Dinamica da chiarireL’esatta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Tra i feriti del violento impatto tra due Toyota Vitz anche una ragazzina di 14 anni, che ha riportato gravi lesioni - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo: #Palermo, l'impatto del violento temporale #MCS sulla costa siciliana; il #Video - X Vai su X
Incidente a Portici, scontro tra due auto: nell'impatto abbattuto un palo della luce - Ancora un violento incidente stradale in via Libertà, a Portici, dove due auto si sono scontrate ad alta velocità. Lo riporta msn.com