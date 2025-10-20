Immagini dal Sannio | l’Acquedotto di Mimmo Paladino una scultura ambientale sul monte Pizzuto

Se dalla Valle Telesina proviamo a guardare in alto, verso Camposauro, ci imbattiamo in una grande chiazza blu. Solo avvicinandoci, percorrendo i tornanti della montagna, ci accorgiamo che si tratta di una scultura ambientale, celebrazione armonica di acqua e di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: l’Acquedotto di Mimmo Paladino, una scultura ambientale sul monte Pizzuto

