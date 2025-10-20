La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 20 ottobre. Maxi furto ieri al Louvre. Poco prima dell'apertura, intorno alle 9,30, tre o quattro ladri si sono introdotti nel museo tramite un elevatore a cestello esterno e tagliando una vetrata con una sega circolare. Si sono quindi recati nella galleria di Apollo, che ospita la collezione reale di gemme e i diamanti della Corona, e rubato diversi oggetti. Il tutto in sette minuti. L'ammontare del bottino è in fase di stima, ma i gioielli rubati hanno un «valore inestimabile», ha dichiarato il ministro dell'Interno, Laurent Nunez. Costruita su richiesta di Luigi XIV, la galleria di Apollo ospita la collezione reale di gemme e i diamanti della Corona, tra cui tre pezzi storici, il Reggente, il Sancy e l'Hortensia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

