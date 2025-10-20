Illeso dopo un incidente sulla tangenziale di Forlì scende dall' auto e viene investito | morto 48enne

In un incidente stradale sulla tangenziale di Forlì, è morto un 48enne: finito contro il guardrail, è stato travolto dopo essere sceso dall'auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Illeso dopo un incidente sulla tangenziale di Forlì, scende dall'auto e viene investito: morto 48enne

