Ferrara, 20 ottobre 2025 – Lavoro, disciplina, fede, educazione. In una parola sola: campione. Il fenomeno ce l’abbiamo noi e si chiama Iliass Aouani, 29 anni ingegnere milanese, ormai ’ferrarese’ a tutti gli effetti. Diventato tale tra le mura estensi, il campo scuola, la ciclabile di via Bologna (dove spesso lo si vede correre la mattina presto o la sera, ndr ) grazie all’ aiuto di un ferrarese doc: Massimo Magnani, suo allenatore e scopritore di talenti. A un mese dal bronzo mondiale nella maratona di Tokyo (era il 15 settembre), abbiamo trascorso con lui una giornata al campo scuola. Iliass, un 2025 da incorniciare: il 13 aprile in Belgio la corona di campione europeo, un mese fa il bronzo ai Mondiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Iliass Aouani, bronzo mondiale nella maratona: “Lavoro per diventare il migliore. Ferrara è casa”

