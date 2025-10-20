Ileana della Corte presenta la collezione Venezia | Saranno gioielli dal forte potere seduttivo

Ildenaro.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentazione della nuova collezione di Ileana della Corte: tra mistero e seduzione Mercoledì 22 ottobre, alle ore 17, il brand Ileana della Corte svela, nella maison di via Calabritto 16, nel cuore di Napoli, i gioielli della sua nuova collezione: un evento creato intorno a un misterioso gioco di seduzione femminile, ispirato all’atmosfera magica e all’eleganza della città di Venezia. Per questa collezione, Carla della Corte e Giuseppe Angrisani, designer del brand, hanno scelto di giocare con il segreto della seduzione femminile. La parola chiave è mistero: un enigma che si cela già nel nome della collezione e nell’immagine di una donna in maschera, rivelata sui social, che ha dato il via a questo intrigante gioco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ileana corte presenta collezionePresentazione della nuova collezione di Ileana della Corte - Mercoledì 22 ottobre, alle ore 17, il brand Ileana della Corte svelerà, nella maison di Via Calabritto 16, nel cuore di Napoli, i gioielli della sua nuova ... Come scrive napolivillage.com

Ileana Della Corte nuova collezione al Castello De Vita: oro, diamati e pietre pieziose - Il calendario 2025 di Ileana Della Corte, giunto alla 36ima edizione, si presenta nel segno dei diamanti, oro e pietre preziose scattato nella magica atmosfera del Castello de Vita, l’elegante ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ileana Corte Presenta Collezione