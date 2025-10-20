Il WWF boccia le politiche ambientali del Governo Meloni | Solo battute d'arresto e passi indietro
Il WWF Italia boccia le politiche ambientali del Governo Meloni nei suoi primi tre anni: su dieci "materie" solo per due ottiene la sufficienza. Pesanti critiche su clima, biodiversità, caccia e mare. Secondo Dante Caserta, autore delle pagelle e del dossier che le accompagna, "il Governo sembra agire sotto dettatura delle frange più estreme del mondo venatorio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
