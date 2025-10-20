Il week end del Tennistavolo Valdarno
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Mercoledì 15 e sabato 18 ottobre il Tennistavolo Valdarno è tornato protagonista tra le mura amiche, recuperando le due gare rinviate in precedenza a causa delle elezioni regionali. Due incontri importanti, che hanno permesso alle squadre valdarnesi di ritrovare il ritmo dopo la pausa forzata e di mettere in mostra un buon livello di gioco. Mercoledì sera è scesa in campo la formazione di serie D2, impegnata contro il TT Firenze “C”. L’incontro si è chiuso con una netta vittoria per 6 a 1, frutto di un rendimento costante da parte di tutti i giocatori. A segno Andrea Salvi con un punto, Emanuele Chiosi e Antonio Fabbrini con due vittorie ciascuno, mentre il punto decisivo è arrivato dal doppio Chiosi-Fabbrini, che ha confermato l’intesa e la solidità della coppia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
