Il vulcano Taftan sembrava ‘morto’ ma non lo era e dopo 700mila anni dalla sua ultima eruzione si sta svegliando

Wired.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Situato al confine tra Iran e Pakistan, ha mostrato segni di instabilità negli ultimi anni. A suggerirlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters. 🔗 Leggi su Wired.it

