Il volto nascosto dell’universo k-pop | tra perfezione chirurgia estetica e pressione psicologica
Sempre più persone sono state ipnotizzate dagli idol sud coreani, queste star che sembrano perfette in tutto quello che fanno. Ma gli standard estetici e le pressioni psicologiche a cui sono sottoposti sono davvero enormi, ne abbiamo parlato con un'esperta di chirurgia estetica e una fan dei gruppi sudcoreani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
DOVE E COME SI RICICLA IL DENARO SPORCO A BOLOGNA? Abbiamo tracciato la rotta dei soldi e ricostruito i modi in cui si ricicla denaro mediante imprese-lavatrici Guadagni illegali, facce pulite, aziende apparentemente sane: il volto nascosto della - facebook.com Vai su Facebook
L’inchiesta sull’A.R.Q. svela il volto nascosto della @SM_Difesa, dove il tempo si ferma e la spesa corre. - X Vai su X
Il volto nascosto dell’universo k-pop: tra perfezione, chirurgia estetica e pressione psicologica - Sempre più persone sono state ipnotizzate dagli idol sud coreani, queste star che sembrano perfette in tutto quello che fanno ... Scrive fanpage.it