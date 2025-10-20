Il volto nascosto dell’universo k-pop | tra perfezione chirurgia estetica e pressione psicologica

Sempre più persone sono state ipnotizzate dagli idol sud coreani, queste star che sembrano perfette in tutto quello che fanno. Ma gli standard estetici e le pressioni psicologiche a cui sono sottoposti sono davvero enormi, ne abbiamo parlato con un'esperta di chirurgia estetica e una fan dei gruppi sudcoreani. 🔗 Leggi su Fanpage.it