Il volto nascosto dell’universo k-pop | tra perfezione chirurgia estetica e pressione psicologica

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più persone sono state ipnotizzate dagli idol sud coreani, queste star che sembrano perfette in tutto quello che fanno. Ma gli standard estetici e le pressioni psicologiche a cui sono sottoposti sono davvero enormi, ne abbiamo parlato con un'esperta di chirurgia estetica e una fan dei gruppi sudcoreani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

volto nascosto dell8217universo kIl volto nascosto dell’universo k-pop: tra perfezione, chirurgia estetica e pressione psicologica - Sempre più persone sono state ipnotizzate dagli idol sud coreani, queste star che sembrano perfette in tutto quello che fanno ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Volto Nascosto Dell8217universo K