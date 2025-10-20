Il volontariato per costruire comunità più giuste presentata la terza edizione del Festival EsserCi
Tendere la mano verso qualcuno attraverso gesti o azioni è una sorta di dovere e l'EsserCi Festival ne è la prova più concreta. Questa mattina il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ha ospitato la conferenza stampa della terza edizione dell'evento, organizzato dal Cesv Messina in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
