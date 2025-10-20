Il Volo Gianluca Ginoble e Brenda Asnicar insieme | l’indiscrezione

Nuovo amore per Gianluca Ginoble de Il Volo? Il cantante è stato avvistato insieme a Brenda Asnicar, nota per il ruolo di Antonella ne Il Mondo di Patty. L’attrice argentina non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia e viene nel nostro Paese ogni volta che può. È stata legata anche ad un italiano, il rapper Gianmarco Borettini. E ora sembra aver messo gli occhi sul famoso baritono, molto noto all’estero e anche in Sud America. Gianluca Ginoble de Il Volo insieme a Brenda Asnicar. Le voci sul presunto flirt tra Gianluca Ginoble e Brenda Asnicar sono iniziate a circolare dopo l’ultimo concerto de Il Volo a Buenos Aires. 🔗 Leggi su Dilei.it

