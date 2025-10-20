Il volo Emirates EK9788 proveniente da Dubai e' uscito di pista durante l' atterraggio

D ue persone sono morte dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell’aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e precipitando parzialmente in mare. Lo riporta il South China Morning Post. Il volo Emirates EK9788 proveniente da Dubai è uscito di pista durante l’atterraggio e, secondo la polizia, avrebbe investito il veicolo scagliandolo in mare. L’aereo, un Boeing 747 cargo, non e’ riuscito a fermarsi in tempo ed e’ atterrato parzialmente nelle acque al largo della pista nord dell’aeroporto. Illesi i quattro i membri dell’equipaggio del volo. A seguito dell’incidente, la pista nord dell’aeroporto e’ stata temporaneamente chiusa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

