Il Vizio di Perugia fra le eccellenze italiane | si conferma ai vertici della guida Gambero rosso
Massimo riconoscimento in ambito culinario per “Il Vizio” di Perugia: il ristorante di ispirazione nipponica dello chef Marco Gargaglia conquista gli ambiti “tre mappamondi” nella prestigiosa guida il Gambero rosso, confermandosi una delle eccellenze italiane. Il premio, massimo riconoscimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
