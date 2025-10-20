Il Vizio di Perugia fra le eccellenze italiane | si conferma ai vertici della guida Gambero rosso

Perugiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo riconoscimento in ambito culinario per “Il Vizio” di Perugia: il ristorante di ispirazione nipponica dello chef  Marco Gargaglia conquista gli ambiti “tre mappamondi” nella prestigiosa guida il Gambero rosso, confermandosi una delle eccellenze italiane. Il premio, massimo riconoscimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

