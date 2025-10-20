Il villaggio sportivo dell' Esercito agita il Quarticciolo | Non si educa con le armi
Una giornata dedicata alle discipline sportive, promossa dall'Esercito Italiano, ha scatenato la rivolta del Quarticciolo. L'evento è previsto dalle 9 alle 18 di martedì 21 ottobre, nella parrocchia Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo a via Manfredonia. Ma l'intera comunità locale si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Il Villaggio sportivo di Generazione Sport: il futuro si allena qui vi aspetta venerdì 3 ottobre al Parco Trotter (Municipio 2) con tante discipline e divertimento. . Oltre alla giocatrice di serie A basket della @sanga_milano @susuperman, sarà con noi il maratoneta
Il villaggio sportivo dell'Esercito agita il Quarticciolo: "Non si educa con le armi" - Dal comitato di quartiere una lettera a Comune e V municipio: "Attivare subito confronto con le realtà locali".
Al Quarticciolo l'evento dell'Esercito con i bambini delle elementari. Gli educatori: "Grave e preoccupante" - Martedì 21 ottobre l'Esercito italiano allestirà un villaggio sportivo per un'iniziativa con alunni delle scuole elementari e medie del Quarticciolo