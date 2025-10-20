Il villaggio sportivo dell' Esercito agita il Quarticciolo | Non si educa con le armi

Romatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata dedicata alle discipline sportive, promossa dall'Esercito Italiano, ha scatenato la rivolta del Quarticciolo. L'evento è previsto dalle 9 alle 18 di martedì 21 ottobre, nella parrocchia Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo a via Manfredonia. Ma l'intera comunità locale si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

