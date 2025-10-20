Il video dell’incredibile furto al Louvre un ladro in gilet giallo taglia la teca con i gioielli

Parigi, 20 ottobre 2025 – Un uomo in gilet giallo (di quelli usati per farsi notare sulle strade) che armeggia vicino a una teca. Pochi istanti girati da un turista con un telefonino. Un video che riprende una fase dell’ incredibile furto avvenuto domenica mattina al Louvre, uno dei musei più importanti e famosi al mondo. Louvre che, dopo voci di una parziale riapertura, resterà chiusto anche oggi. Un colpo d'altri tempi. Nel più grande museo del mondo, il Louvre, una banda – forse composta da stranieri – si è introdotta all'apertura usando una camionetta fornita di montacarichi e arrivando al primo piano nella Galleria di Apollo, la più ricca di gioielli: corone con 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il video dell’incredibile furto al Louvre, un ladro in gilet giallo taglia la teca con i gioielli

