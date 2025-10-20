Il video controverso di Trump sgancia letame dall’aereo sui manifestanti No King | putiferio sul web video

Un nuovo video pubblicato sui social da Donald Trump ha destato scalpore e fatto infuriare i progressisti americani. Nel girato, eseguito con l’intelligenza artificiale, il presidente americano viene ritratto come un pilota di “Top gun” mentre scarica letame contro i manifestanti di sinistra, altresì noti come “No King”. Ma da dove nasce il nome dei nuovi contestatori? Il nuovo movimento americano antagonista vuole evidenziare che l’America non ha alcun re e che Trump si stia comportando come un sovrano assolutista. Polemiche senza capo né coda, visto che The Donald non ha mai espresso la volontà di trasformare gli Usa in una monarchia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

