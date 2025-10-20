Il video che riprende il furto al Louvre | la dinamica della rapina e quali gioielli sono stati presi

Un video ha ripreso il furto al Louvre avvenuto domenica mattina e che ha permesso a quattro rapinatori di arraffare un ricchissimo bottino dal valore inestimabile. "Tutto in 7 minuti ma gli allarmi sono scattati" sostiene il Ministero. La corona dell'imperatrice Eugenia recuperata tra smerigliatrici angolari e fiamma ossidrica, ma otto gioielli della corona di Francia sono spariti tra collane di smeraldi, diamanti e zaffiri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

