Il viaggio verso una felicità consapevole nel libro Il reduce di Federico Anselmini

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre alle ore 16:30, al Centro Diaconale "La Noce" Istituto Valdese, via Giovanni Evangelista Di Blasi, 12 - Palermo, incontro con Federico Anselmini autore del libro “Il reduce”: un dialogo che incrocia salute mentale, memoria, ripartenze e dimensione spirituale della cura, novità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il viaggio verso una felicità consapevole nel libro “Il reduce” di Federico Anselmini - Venerdì 24 ottobre alle ore 16:30, al Centro Diaconale “La Noce” Istituto Valdese, via Giovanni Evangelista Di Blasi, 12 – Palermo, incontro con Federico Anselmini autore del libro “Il reduce”: un dia ... Lo riporta mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Verso Felicit224 Consapevole