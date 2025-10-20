Il vescovo depresso molla tutto e si sposa la verità a un anno dalle dimissioni | La Chiesa insiste ma il celibato fa più male che bene

Un anno fa aveva dato le dimissioni dal suo incarico in Perù per motivi di salute, ma oggi la vicenda del vescovo tedesco Reinhold Nann ha assunto contorni molto diversi. Dietro la sua decisione non c’era tanto lo stress, ma per lo più una profonda depressione, nella quale il prelato stava sprofondando. A influire era stata la relazione che il vescovo aveva dovuto tenere segreta con una donna, finché non ha ceduto. A un certo punto non ce l’ha fatta più e con quella ragazza, conosciuta in questi anni in Perù, il vescovo ha voluto seguire progetti lontani dalla vita ecclesiastica. I due si sono già sposati. 🔗 Leggi su Open.online

