Dal ko con la Cremonese al primato solitario in classifica. In appena 57 giorni. Un Milan al Max. Non capitava da due anni di essere lassù, senza nessuno di fianco: dalla notte di Marassi e di Giroud tra i pali. In panchina, scherzo amaro del destino, c’era Pioli: 500esima in Serie A per lui ieri, 60esimo compleanno oggi e ancora senza vittorie. Ma il "Dio del calcio" che aveva invocato ha messo gli occhi altrove. Precisamente, su Rafa Leao. In campionato, a San Siro, non segnava da 512 giorni e proprio dal giorno dell’addio di Pioli. Bis, ieri sera. Da centravanti: ruolo che poteva essere di Kean, Vlahovic, Hojlund, Retegui, Boniface, Harder. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il vero Leao vale la vetta. Milan oltre il pericolo Viola. Allegri il maestro di volo