il vero leao vale la vetta milan oltre il pericolo viola allegri il maestro di volo

Dal ko con la Cremonese al primato solitario in classifica. In appena 57 giorni. Un Milan al Max. Non capitava da due anni di essere lassù, senza nessuno di fianco: dalla notte di Marassi e di Giroud tra i pali. In panchina, scherzo amaro del destino, c’era Pioli: 500esima in Serie A per lui ieri, 60esimo compleanno oggi e ancora senza vittorie. Ma il "Dio del calcio" che aveva invocato ha messo gli occhi altrove. Precisamente, su Rafa Leao. In campionato, a San Siro, non segnava da 512 giorni e proprio dal giorno dell’addio di Pioli. Bis, ieri sera. Da centravanti: ruolo che poteva essere di Kean, Vlahovic, Hojlund, Retegui, Boniface, Harder. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
