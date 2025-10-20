Il video che da ieri incendia i social iraniani – quello del matrimonio della figlia di Ali Shamkhani, consigliere per la sicurezza della Guida Suprema – è stato raccontato come la prova dell’ipocrisia del regime, l’immagine di un’élite che si concede libertà negate alle donne comuni. Ma la realtà, per chi conosce l’Iran, è diversa e più sottile. Dietro quel filmato non c’è la trasgressione di una regola, bensì la normalità dei matrimoni borghesi a Teheran. La scena che ha scandalizzato molti occidentali – la sposa in abito bianco con spalle scoperte e velo leggero – non si è svolta in pubblico, ma nella sala riservata alle donne, separata da quella degli uomini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il velo e le pareti: l’altra verità dietro il video del matrimonio in Iran