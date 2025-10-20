Non a caso, con una certa dose di malizia e tanto realismo, negli ambienti di centrodestra Elly Schlein alla guida del primo partito di opposizione è considerata un’assicurazione a vita per il governo Meloni. In questi tre anni di sfide urlate contro l’esecutivo ‘sovranista e pericoloso’ le sinistre non ne hanno azzeccata una. Palazzo Chigi spegne le prime tre candeline dall’insediamento (ottobre 2022) suggellando una stagione di stabilità di cui l’Italia era orfana e le opposizioni (Pd, 5Stelle, Avs e centrini vari) portano in dote tre anni di fallimenti, occasioni perdute, sconfitte e divisioni interne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il triennio horribilis delle sinistre: sogni di spallate e urne tradite. Dietro gli insulti il nulla