Il tour nei palazzetti di Ernia parte da Jesolo

Dopo il grande successo del nuovo album Per Soldi e Per Amore, Ernia annuncia Solo per Amore Tour Live 2026, il nuovo progetto che lo vedrà protagonista nei principali palasport italiani a marzo 2026. La tournée prenderà il via il 19 marzo dal Palazzo del Turismo di Jesolo, unica tappa prevista. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

