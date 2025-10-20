Il tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo e antiche catacombe
In arrivo la prossima data del tour dei Beati Paoli organizzato da ArcheOfficina domenica 26 ottobre dalle 16 alle 19.Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è intrinsecabilmente legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di incappucciati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
