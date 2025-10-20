Il tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo e antiche catacombe

20 ott 2025

In arrivo la prossima data del tour dei Beati Paoli organizzato da ArcheOfficina domenica 26 ottobre dalle 16 alle 19.Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è intrinsecabilmente legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di incappucciati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

